『JOHN MASON SMITH MOHAIR FLAP PK SHIRT【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 28分に出品され03月08日 06時 28分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JOHN MASON SMITH MOHAIR OVER SIZED FLAP PK SHIRT



オーバーサイズのフラップ付きポケットのシャツアウター。



オーバーサイズな毛足の長いシャギーが特徴的な一着。



シャツとしてもライトアウターとしてもお使いいただけるアイテム。



シャツ内側のベルトを背負うことで、脱いだ際に手で持つ事なく、背負う形でキャリー可能なユニークなデザインになっております。



MATERIAL：表地 モヘア 61％ ウール 37％ ナイロン 2％ 裏地 キュプラ 100% 袋地 綿 100%







定価¥60,500- 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ジョンメイソンスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ JOHN

MASON

SMITH

MOHAIR

FLAP

PK

SHIRT