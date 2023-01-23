『ほぼ未使用 カーハート ダックジャケット 大きいサイズ ブラウン カバーオール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 17時 53分に出品され03月22日 17時 53分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●カーハートダックジャケットのダークブラウンです。

使用感ないので恐らく未使用品です。



肩幅55

身幅70

着丈90

袖丈70



状態

とてもいい





カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ほぼ未使用

カーハート

ダックジャケット

大きいサイズ

ブラウン

カバーオール