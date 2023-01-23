『【未使用】CITIZEN COLLECTION シチズン コレクション ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 05時 18分に出品され05月02日 05時 18分に終了予定です。即決価格は18,819円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CITIZEN シチズン

COLLECTION コレクション ギフト プレゼント

エコドライブ 腕時計 メンズ ブラック



【ブランド】CITIZEN COLLECTION

【品番】CB5870-90E

【駆動方法】エコ・ドライブ電波

【素材】ケース、ベルト：ステンレススチール

【風防】サファイアガラス

【カラー】文字盤：ブラック、ベルト：シルバー

【サイズ】（縦×横×厚）：約49×45×12mm

【腕回り】最大約20cm

【重さ】約159g

【仕様】

日常生活用強化防水（10気圧）

平均月差±15秒（非受信時）

駆動期間：フル充電時約3年可動（パワーセーブ作動時）

パーペチュアルカレンダー、クロノグラフ（60秒・60分計）

タキメーター、24時間表示

ワールドタイム機能（24都市）

日中米欧電波受信、受信局自動選択機能

定時受信機能、強制受信機能

サマータイム機能、充電量表示機能

充電警告機能、過充電防止機能

パワーセーブ機能、アラーム

夜光（針・インデックス）

【付属品】保証書（未記入）・ボックス

（BOXに細かいダメージ、破れ等がある場合がございます。ご了承ください。）



AACD日本流通自主管理協会加盟店にて購入した、正規品になります。

店頭購入品の未使用品になります。

完品をお求めの方はご購入をお控えください。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【未使用】CITIZEN

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