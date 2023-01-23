『E. Porselli ヒョウ柄 バレエシューズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 12時 32分に出品され03月10日 12時 32分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポルセリのサイトで

セミオーダーで購入したものです。

ヒョウ柄とピンクがとても可愛いです。

サイズは22.5〜23.0



- ブランド: E. Porselli

- デザイン: ヒョウ柄

- 色: ベージュ/ブラウン

- 素材: ファブリック

- ソールの状態: 使用感あり

- 製造国: イタリア



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ダンス・バレエ>>>バレエ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 23cm ブランド: ポルセリ