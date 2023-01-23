『<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 白 223【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 34分に出品され03月28日 04時 34分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
《長尺◆本場縞大島紬■訪問着◆染めの唐草模様■グレー■袷正絹着物◆MC10-8》
¥ 12090
【新品 未仕立て品】 《大特価》おしゃれ袋帯 茶染箔 唐市松紋
¥ 17512
☆ひろ様専用です☆
¥ 540000
たかはしきもの工房 くノ一 麻子(くのいちあさこ)
¥ 8580
大人浴衣asaka 着付けのいらない二部式浴衣 セパレート式綿麻浴衣 2点セット
¥ 10132
着物 絣 合わせ
¥ 7800
藍鼠色の地に織り込まれた絵柄が、妖艶な輝きを見せる魅力的な正絹袋帯です
¥ 7488
Ki-63 振袖 仮絵羽 未仕立て品 正絹 京友禅 特価品
¥ 7784
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410my26◆美しいキモノ掲載柄 白寿苑 唐織 秀麗花宴文 袋帯 六通◆美品
¥ 12350
【お着物】 身丈167cm 洗える小紋 高身長 東レシルック さんび
¥ 12155
96 名古屋帯 正絹 イチョウ 銀杏 黒地 上質 H
¥ 13950
訪問着 トールサイズ 椿 つばき 正絹 裄67.5 身丈172.5 袖52.5
¥ 9126
訪問着 モスグリーン 正絹
¥ 10140
正絹 六通袋帯 パールトーン加工済【抽象模様 生成り】No2539
¥ 7332
幾何学模様 長襦袢 刺繍半衿付き モダン
¥ 7020
染色作家 佐藤修平 訪問着 狩猟文様 暈し染め 着フルセット しつけ糸付未使用品
¥ 10270
付け下げ 金彩 菊 蝶 稲穂 萩 花模様 着物 113a d
¥ 9048
落札価格15180円
580 入札履歴
終了
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