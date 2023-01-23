『美品★バーバリーロンドン ダウンジャケット 3way ファー 黒 36 C245【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 08分に出品され03月23日 20時 08分に終了予定です。即決価格は12,790円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

[C245] 美品★ BURBERRY LONDON バーバリー ロンドン ダウンジャケット 3way ノバチェック フーディ フード ジップ ジッパー フォックスファー リアルファー 黒 ブラック 36



■カラー

黒



■サイズ

サイズ表記：36



■平置き実寸(単位：cm)

肩幅 約 43

袖丈 約 62

身幅 約 51

着丈 約 65

素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。



■素材

写真の品質タグをご覧ください。



■コンディションランク

【AB】多少使用感は見られますが、目立った汚れも見られない良好なコンディションですので、これからもたくさんお使い頂けると思います。

※左袖と袖口内側にうっすら白っぽくなっていますが、あまり目立ちません。





S 新品・タグ付き

A 多少使用感はあるが、目立った傷や汚れも見られない良品

B 目立たない程度だが、多少シミや傷などのダメージが見られる

C 外観にスレ、汚れは見られるものの着用には問題のない程度

D 状態が悪く使用感の強いお品



■購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



※ご確認ください

ハンガー等、撮影用小物類は付属致しません。





★★★★★★★★★★★★★★★★



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⇒ #roket_レディース



★★★★★★★★★★★★★★★★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品★バーバリーロンドン

ダウンジャケット

3way

ファー

黒

36 C245