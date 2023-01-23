『個性派古着 デザインブルゾン コーデュロイ切り替え ショート丈 vintage【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 30分に出品され03月30日 14時 30分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◼️商品名◼️ 古着



個性派古着 デザインブルゾン

コーデュロイ切り替え ショート丈 vintage



◼️カラー◼️



からし



◼️サイズ◼️



L



◼️実寸◼️



着丈67

肩幅52

身幅63

袖丈58



素人がはかったものですので多少の誤差はご了承ください。



◼️状態◼️



目立った傷や汚れは見られません！



◼️備考◼️



古着ということをご理解ください。



何かあれば気軽にお尋ねください。



詳しくはプロフィールを見てください。



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# 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 個性派古着

デザインブルゾン

コーデュロイ切り替え

ショート丈

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