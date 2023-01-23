『本店限定 16SS テンダーロイン WORK SHT PP 半袖 ワーク シャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 20時 09分に出品され03月28日 20時 09分に終了予定です。即決価格は17,591円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テンダーロインのワークシャツです。

本店限定アイテムです。





16SS 「WORK SHT PP」







サイズL

着丈70身幅54肩幅51





多少使用感ありますが目立つダメージなく美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: テンダーロイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 本店限定

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