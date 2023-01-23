『カルティエ ラブリング ピンクゴールド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 11時 14分に出品され04月12日 11時 14分に終了予定です。即決価格は31,200円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ピンクゴールド

モデル名...LOVE

号数...カルティエ53号、日本サイズ13号

素材...ピンクゴールド

付属品...ギャランティー(証明書)、箱、袋



2019年に大阪の高島屋で購入いたしました。

何度か着用しましたので、細かな傷があります。

リングケースの内側の金具の潰れがあり、閉まりづらくなっております。

気になる方はご遠慮ください。



いかなる理由でもキャンセル、返品はお受け致しかねます。

ご理解の上、ご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カルティエ

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ カルティエ ラブリング ピンクゴールド