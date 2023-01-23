『マーキュリーデュオ 最高級 リアル ムートンコート ダッフル フード 希少【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 10時 28分に出品され03月18日 10時 28分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド

MERCURYDUO マーキュリーデュオ



■送料無料、匿名配送、即購入可！



■状態 美品

目立った傷や汚れなし、後側、下あたりにやや汚れ(8枚目お写真参照)がございますが目立たない程度でまだまだ素敵にご着用頂けます✨

ポケット内側にやや汚れがございますがポケット内ですのでご着用には問題ございません。





■サイズ(単位cm) フリー

総丈78

肩幅36

身幅40

総丈66



■素材(単位%)

羊毛皮



■定価 189,000円



■カラー

ベージュ



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配送について。

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購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品など

鑑定済み

















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21207102444 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: マーキュリーデュオ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マーキュリーデュオ

最高級

リアル

ムートンコート

ダッフル

フード

希少