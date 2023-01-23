『36#多肉植物アエオニウム錦❤️コーニッシュトリビュート錦❤️1頭4芽17cm拔き苗【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 09時 01分に出品され04月05日 09時 01分に終了予定です。即決価格は40,172円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 適当な栽培温度は10-25度の間に適しています!



おまけはじめまして！

ご覧頂きありがとうございます！

即購入歓迎です。 ご購入前にプロフィールは必ずご一読ください。



趣味で素人が育てた苗です。

多少の傷、虫食いや枯れなど

ご理解頂いた上でご購入お願い致します。

北海道、沖縄、離島の方は速達をお勧めします

当店(大阪)から遠いエリアのお客様は「速達」のご検討お願いします^^速達郵便料金は300円とさせて頂きます。

4月25日の写真！



※購入時の名前です。画像で判断してください。

※ サイズは写真でご確認下さい。



生き物のため責任を持てませんのでご了承くださいませ。



拔き苗にしてお届けいたします。

月、火、水、曜日に発送手続きいたします。

木、金曜日以後に購入されました分は

翌週に発送となります。



おまとめ割引きございます。

2個目から50円ずつ値引きしますので、おまとめの際はコメントお願いいたします。



※ 第四種郵便にて発送致します。

保証はありませんので、ご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>アエオニウム 商品の状態: やや傷や汚れあり