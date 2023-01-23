『紺×緑×白チェック ロングコート Mサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 09時 54分に出品され04月16日 09時 54分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2年間で10回未満の着用です。

素人目で汚れはありませんが、毛玉が多少あります。クリーナーで除去してから発送させていただきますが、取り切れないものはご了承ください。

Msizeですが、全体的にふわっとしたデザインです。腕は7，8分位までの長さですので、腕の部分の服が少し出ます。

遠目で見るとストライプのように見えますが、縦線も入っています。

近くで見た感じの色味とボタンのデザインは、写真四枚目をご参照ください。





【デザイン】

シンプルでありながら、落ち着いたチェックが特徴的なロングコートです。カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できるデザインです。



【素材】

ポリエステルを主成分とし、保温性に優れた毛やアクリルを含んでいます。軽量でありながら暖かさを提供します。



【サイズ】

Mサイズで、バスト79〜87cm、身長154〜162cmに適しています。



- デザイン: ロングコート

- サイズ: M

- 素材: ポリエステル63%、毛21%、アクリル11%、レーヨン2%、ナイロン2%、綿1% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 紺×緑×白チェック

ロングコート

Mサイズ