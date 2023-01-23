『ZARA フェイクレザー ダウン(中綿)ジャケット ブラック S【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 15分に出品され03月07日 18時 15分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品・状態について◆

中古品のため使用感があります。

⚠️フェイクレザーが剥がれている箇所があります。

目立つ箇所は写真①〜④に載せているのでご確認ください。



写真ではわかりにくいですが、フェイクレザーがひび割れている箇所があります。予めご了承ください。



◆配送について◆

らくらくメルカリ便(ヤマト運輸 宅急便)にて発送予定です。

商品を折りたたむため、たたみじわがつく可能性がございます。予めご了承ください。



◆購入手続き・価格について◆

画像と説明欄の内容に不明点等無い場合は、即決購入可能です。

コメント欄で交渉中の場合でも最初に購入手続き完了された方とお取引させて頂きます。

状況により1〜5％程度お値下げ可能ですが、出品直後・値下げ直後の値下げ交渉は原則ご対応できません。

また、値下げ交渉の際は具体的な金額の提示をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ZARA

フェイクレザー

ダウン(中綿)ジャケット

ブラック

S