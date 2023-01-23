『Theory セオリー ラクーン ファー フード ロング ダウンコート 黒 M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 04分に出品され03月07日 06時 04分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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人気のセオリーダウンコートです☆



•*¨*•.¸¸☆*・゜商品説明•*¨*•.¸¸☆*・゜



★アイテム★

Theory セオリー ロングダウンコート

ラクーンファー付き（タヌキ）

フーデットダウンコート

Aライン



★サイズ★

Mサイズ

肩幅40cm

身幅43cm(脇〜脇)

袖丈65cm

総丈96cm(首元〜裾採寸)

フード取り外し不可

ファーは取り外し可能

平置き実寸

※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください



★カラー★

ブラック 黒

画像参照

※お手持ちのデバイスや撮影の環境によって見え方が違う場合がございます



★素材★

ダウン90％

フェザー10％

(たぬき)チャイニーズラクーン 毛皮部分

ポリエステル

詳しくは画像参照して下さい



•*¨*•.¸¸☆*・゜商品状態•*¨*•.¸¸☆*・゜

後身頃の一部分に汚れがありますが、目立ちません

詳しくは画像参照して下さい



•*¨*•.¸¸☆*・゜発送方法•*¨*•.¸¸☆*・゜

コンパクトに折畳んで最安値の方法で送らせて頂く予定です

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#ともきちshop

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※ご注意下さい※

■着画はお断りいたします

■まだまだ着ていただけるお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

■タイトル・説明にない撮影小物類は付きませんのでご了承ください。

■素人検品のため見落としがある可能性もございますので了承ください。

■あくまでused品or新品でも一度は他の方の手に渡ったお品となりますますので神経質な方は購入をお控え願います。

カラー···ブラック

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···リアルファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Theory

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ラクーン

ファー

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ダウンコート

黒

M