『porter things back pack リュック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 03時 19分に出品され05月06日 03時 19分に終了予定です。即決価格は17,391円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用感ありますが、まだまだ問題なく使用できます



やや傷ありの理由としましては、2枚目のロゴ周囲がややスレているためです



またファスナーの持ち手の紐部分を外して使用していた所、外した紐を紛失してしまいました

使用には全く不備はございません



黒 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ porter

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リュック