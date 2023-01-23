『【Re:poris】午前3時のシンデレラ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 09時 59分に出品され04月10日 09時 59分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年11月ごろ購入したものです。

着用回数は1、2回。



Re:poris様のお洋服の特徴である

⚫︎シワになりにくい

⚫︎洗濯機で丸洗いが可能

⚫︎大きなポケット(500mlペットボトルがはいります)

なワンピースです。



クラシカルなデザインで色もテラコッタのような温かみのある色合いの上品なワンピースです。

生地はサラッと、少し硬めシャカシャカしたような触り心地です。



腰のリボンは前と後ろ、どちらでも結べます。











色:テラコッタ



サイズ

着丈 約121cm

肩幅 約35cm

バスト 約101.5cm

袖丈 約121cm



購入時価格:18500円



素人判断ですが、目立つシミ、汚れ等はありません。

お届けの際はなるべくコンパクトに畳んでの配送となります。



即購入歓迎です。

ご不明な点がございましたら、ご購入前にご確認お願い致します。







柄···無地

#Re:poris

#レポリス

#ワンピース



カラー···ピンク



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【Re:poris】午前3時のシンデレラ