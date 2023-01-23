『HITACHI 日立 洗濯機 BW-V100E 10.0kg 2019年製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 25分に出品され03月09日 03時 25分に終了予定です。即決価格は14,536円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|ブランド:
|ヒタチ
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落札価格14536円
187 入札履歴
終了
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