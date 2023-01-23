『HITACHI 日立 洗濯機 BW-V100E 10.0kg 2019年製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 25分に出品され03月09日 03時 25分に終了予定です。即決価格は14,536円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HITACHI 日立 洗濯機 BW-V100E 10.0kg 2019年製 ビートウォッシュ





ドラム式に買い換えのためお安く出品します。

出品当日まで使用してました。動作問題ないです。



排水ホース等取りきれない埃等あります。

トラブル防止のため状態は傷や汚れありにしてます。



中古品です。完璧をお求めの方、神経質な方、クレーマー体質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ヒタチ