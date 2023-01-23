『qvc購入❣️スタイリッシュな、ダウンベスト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 18時 52分に出品され04月02日 18時 52分に終了予定です。即決価格は741,000円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こんなデザインのダウンベストは、見たことありません！？

しっかりしたお作りです。



暖かいし、オシャレです。



通販サイトqvcで、購入しました。



断捨離中の為、出品致します。



よろしくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE