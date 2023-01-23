『【RALPH LRUREN 】RLX レディース オールウェザーコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 04時 01分に出品され03月07日 04時 01分に終了予定です。即決価格は12,662円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅ラルフローレンのスポーツライン“RLX “アールエルエックスのフード取り外し可 撥水ストレッチ素材 裏シームテープ仕様の防水加工 ❗️

腰下丈 オールウェザーコートを出品いたします。新品未使用タグ付です。



✅通常はライトコートして通勤・通学の日常着して活躍、突然の雨や暴風時の悪天候でも活躍するオールウェザーコートです。

また、ラグランスリーブですので、天候変動するゴルフやスポーツ観戦にアウトドアでも活躍する高機能・高級素材商品です。



○定価...税込46,200円

○サイズ...M

○バスト89cm

○ヒップ...97%

○平置き寸法...着丈77cm 身幅52cm

裄丈82cm

○素材... 本体：ポリエステル 100％

裏地 後身頃上部分：ナイロン 86％、ポリウレタン14%



◉洗練されたストレッチファブリックを使用し、抜群の着心地と動きやすさを実現。

◉悪天候に備えた撥水加工のジャケットコート 縫い目から雨侵入防止のシームテープ防水仕様、

車両からの視認性向上の再帰反射テープ、取り外し可能なフード、調節可能なドローストリング付きウエストといった、汎用性のあるデザインを取り入れたアイテム。



✅ストレートフィット / 腰下丈

✅ハイネック、取り外し可能なフード付き / フルジップフロント 内ポケットあり

✅長袖、カフスに調節可能なかぎホックタブ付き

✅フロントウエストにジップパッチポケット2つ / 右肩に"RLX"のプリント。背面右裾に"Ralph Lauren"のプリント

✅ドローストリング付きのウエスト / 通気性向上ベタつき防止のベント入り

✅夜や悪天候時に車両から視認性を高める再帰反射テープを背中とブランドロゴに施し、安全性を高めています。



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#ラルフローレン

#RLX

#オールウェザーコート

#レインウェア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アールエルエックス

カテゴリ ファッション

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オールウェザーコート