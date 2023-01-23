『当日発送 24時間以内 新品 未使用品 GUCCI グッチ 黒 スエード ポーチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 06時 24分に出品され03月29日 06時 24分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 22cm×15cm

●新品ですがビニールに入れて自宅保管です。頂き物です。気になる方はご遠慮下さい。



【高級感のあるデザイン】

GUCCIのスエード素材を使用したポーチは、シンプルでありながら高級感を醸し出します。黒色はどんなスタイルにも合わせやすく、普段使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



【機能性とスタイル】

ゴールドのジッパーとGUCCIロゴ付きチャームが、デザインのアクセントとなり、使いやすさとスタイルを兼ね備えています。内部は十分なスペースがあり、小物の整理に最適です。



【ブランドの信頼性】

GUCCIは世界的に有名なラグジュアリーブランドであり、その品質とデザインは多くの人々に愛されています。このポーチは、ブランドの信頼性を体現したアイテムです。



- ブランド: GUCCI

- 色: 黒

- 素材: スエード

- ジッパー: ゴールドのジッパー

- チャーム: GUCCIロゴ付きチャーム



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: グッチ

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