『★極美品 ラルディーニ 秋冬起毛厚手フランネル 超高級 テーラードジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 10時 29分に出品され04月26日 10時 29分に終了予定です。即決価格は13,552円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【LARDINI / ラルディーニ】

秋冬向けの起毛厚手ウールの アンコンジャケット。ウール、アンゴラ混の厚手の 柔らかい極厚フランネル 生地、希少なアンゴラ生地、かなり暖かいです。イタリア製、世界最高峰の美シルエットです。MADE IN ITALYは現在相場で15万円と価格高騰中です。超人気ブランド、お早めの購入処理をよろしくお願いいたします。こちらは格安スタートといたします。



■写真のブートニエールは付属しません。



ネイビーカラー、アズーロエマローネコーデがオススメ。ブラウン 2プリーツスラックス、 1プリーツスラックス、オールデン や パラブーツ のブラウン レザーシューズとよく合います。



デペトリロ De Petrillo タリアトーレ ボリオリ ブルオーニ と並ぶ超高級ブランド。イタリア製テーラードジャケット です。

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#フックトック出品中

#フックトックのジャケット一覧はこちら

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■ネイビー

■ウール、アンゴラ

■イタリア製

■サイドベンツ

■本切羽

■アンコン

■ガーメント加工

後染加工のためタグが水色になっていま

す。こなれ感を出すために加工を施してお

り、イタリア製ジャケットの特徴です。も

ともとの特徴です。BOGLIOLI、LARDINI

の技術です。デニム、リーバイス等と相性

良いです。

■数年前購入、9回利用、自宅保管品、極美品に近いです。



◾︎ジャケット

サイズ →表記 42

肩幅41.8㎝

身幅46.0㎝(脇下二センチ)

着丈71.0㎝

袖丈60.0㎝



※実寸を参考にご検討ください。

※【注意】あくまで個人保管品です。細かいことが気になる方はひかえてください。ご理解のうえ購入よろしくお願い致します。

※コーデ品は付属しません。



(ブランド紹介)

BEAMSF、ユナイテッド アローズ、トゥモローランド、シップス、ラルディーニ ボリオリ タリアトーレ PARABOOT と比べても上位に位置する超高級テーラードブランドです。タイユアタイ アットヴァンヌッチ ネクタイなどを合わせるなどおすすめの1着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ラルディーニ

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