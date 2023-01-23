『最終値下げYOUSEDユーズドリメイクレザードライバーズジャケット新品未使用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 32分に出品され03月11日 15時 32分に終了予定です。即決価格は13,290円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ユニセックスunisex男女兼用

YOUSED （ユーズド）［LEATHER DRIVERS

JACKET］リメイク レザー ドライバーズジャケット



こちらは、Yoused ユーズド レザー ドライバーズ ジャケット になります。



2024年bingoyaで昨日購入したばかりです。

新品未使用品です。



定価¥36850



ユーズドのレザーを解体して再構築しているアイテムなので、レザーの雰囲気が写真と異なります。



ユーズドレザーを使用していますがあえて新品未使用品にしております。

ご了承下さい。



※デザインは全て同じですが、リメイク品となるので一着一着の革の質感やシワ感が異なります。







一点ものとリメイクとユーズドレザーを使用していることをご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。









サイズは2サイズです。Lサイズ相当



以下はインターネットより引用しました。





yousedオーダーLEATHER DRIVER’S JACKET”

ヴィンテージの軽くて柔らかなユーロレザーを使用したジャケットやボトムを解体し、yousedの手により魅力的なDRIVER’S JACKETに再構築されています。

シルエットはヨーロッパのオイルドジャケットのドライバー用ワークジャケットをベースに、より着こなしやすいものに。

他デザインのYOUSEDのレザーシリーズよりも身幅とアームホールがゆとりのあるデザインです。

しなやかなで上等なヴィンテージユーロレザーを厳選して使用しており、着用しても非常に快適かつ雰囲気良いレザージャケット。

衿にはコーデュロイ生地を用いられており、レザーと良い素材のコントラストに。

フラップを留めて襟を立てて着用も可能です。

レザージャケットをさらりと着こなし楽しみたい方。

レザージャケットを秋から春先のワードローブに取り入れたい方におすすめさせて頂きます。

是非ご覧下さいませ。









宜しくお願い致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ユーズドプレイヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終値下げYOUSEDユーズドリメイクレザードライバーズジャケット新品未使用