『【新品未開封】IU The Golden Hour Concert DVD【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 01時 00分に出品され03月06日 01時 00分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 IU

2022 The Golden Hour Concert

『 DVD 』



・新品未開封

・即購入OK

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リージョンコード: ALL





海外製品ですので、初めから、キズ等ついてることがございます。

また未開封の為、中身の欠品や傷等の保証は出来ません。完璧を求める方はご遠慮ください。





* アルバム仕様

- - OUTBOX : 150x224 mm

- - 3DISCS : About 230mins

- - PHOTO BOOK : 145x218 mm / 152P

- REVEAL WHEEL CARD:110x170mm / 1種挿入(Blu-rayと画像同じ)

- DIY ORNEMENT : 150x120mm / 1種挿入 (Blu-rayと画像同じ)

- 4-CUT PHOTO : 53x154mm / 1種挿入

- PHOTCARD : 55x85mm / 2種挿入

- FOLDED POSTER 288x436mm / 3種挿入







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IU コンサート 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 新品、未使用

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