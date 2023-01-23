『コメントで24,500円★美品★バーバリー ロングコート FOXファー 付け襟【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 23時 28分に出品され03月31日 23時 28分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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❤️¥24,500円❤️ 税込、送料込



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★カーネーションの日セール‼️★ 【本日、12月2日23:59まで】



カーネーションの花言葉 【感謝】



ご購入希望のコメントを、確認後、価格変更させて頂きます。

規約上、専用には出来かねます、ご了承ください。



★バーバリーロングコート フォックスファー 襟付替え可



カラー: 黒 ブラック

ノバチェック チェック 総柄



素材

本体 羊毛 68%

アンゴラ 27%

ナイロン 5%



ファー 毛皮（フォックス）



だから、暖かく、柔らかくて着心地満点‼️

しかも、黒なので、華やかにも、ファーを取って慎ましやかにも、、、

シーンを選びません。



裏地は、総ノバチェック。可愛い❤️

背中のベルト通しで、美しいAラインのシルエットも完璧に完成‼️

ボタンにブランドが刻印されていて、お洒落ポイント高し★



名門、バーバリーブルーレーベルが

✨大人可愛いを、お手伝い✨



お洒落な可愛いコート、益々、お楽しみに〜♪



◯サイズ38

肩幅 37cm

身幅 43cm

袖丈 63cm

着丈 92cm



◯状態

あまり使用感は感じられません。

多少の毛玉があります。

目立った汚れや傷なども感じず、

ボタン、ベルト、ファー襟など、全て揃っており、まだまだ長くご着用頂けるかと思います。



バーバリー ブルーレーベル

黒 Aラインロングコート

掘り出し物です‼️



配送

集荷時間によって、郵便局かヤマトのメルカリ便になります。

急や都合で遅れる場合は、ご連絡致します。

お急ぎの方は必ず事前にお伝えください。

•採寸は自己採寸で平置きです

多少の誤差が生じる可能性かございます。

•色味は、こちら【コートもボタンも黒】です。

照明などで、違って見えるかもしれません。



上記、ご了承ください。



BURBERRY BLUE LABEL

バーバリー ブルーレーベル

Aライン 美シルエット ロングコート

本物フォックスファー 替え襟



アウター

2way Mサイズ 38

長袖 フレア

フォーマル セレモニー デート パーティ

旅行 秋 冬 大人気 上品 お値打ち



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#kokoアウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ コメントで24,500円★美品★バーバリー ロングコート FOXファー

付け襟