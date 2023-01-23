『阪神タイガース family with tigers トラコ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 21分に出品され03月12日 15時 21分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 完売の2024年family with tigersのキャップ(フラット)と、甲子園球場でトラコdayにビールを飲んだカップです。

カップは限定です。

キャップは新品、カップは使用後に洗ってます。



#阪神タイガース

#森下翔太

#梅野隆太郎

#中野

#佐藤輝明

#木浪

#プロ野球

#近本光司

#岡田監督

#藤川球児 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>応援グッズ 商品の状態: 新品、未使用