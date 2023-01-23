『シルバー925 キーリング キーホルダー ゆり 人気 3-2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 13時 42分に出品され04月15日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···シルバー925

カラー···シルバー



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高級ベロア調ジュエリーポーチを無料で差し上げます♪



ご希望の場合は、購入後メッセージにてお申し付けください。



※ギフト包装は製品の形状によって写真以外の物に変更する場合がありますのでご注意下さい。

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シルバー925製品

・「925」の刻印 有り



職人さん手作りの本物のSilver925製品。

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■シルバー925とは？

シルバー925とは92.5%の銀に7.5%の他の金属を加えたもので、

K１８などのゴールド（金）やプラチナと並び高級素材の一つです。



別名「スターリングシルバー」と呼ばれ、

「価値のある」「本物」という意味があります。

日本では「純銀」とみなされています。



現在世界的な脱炭素化や多様な需要増の影響により、銀の価格は年々高騰を続けています。



[状態]

新品・未使用品



[色]

シルバー



[サイズ（約）]

サイズ：全長87mm



［重さ］

約32.6g



[材質]

シルバー925（スターリングシルバー）



[925刻印]

有り





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#Silveniumのシルバー製品



[商品について]

本物の925スターリングシルバー。ニッケルフリー、鉛フリーで安心・安全です！



ご家族、ご友人へのプレゼントとしてもいかがでしょうか？

ご質問があればお気軽にどうぞ☆



※Chrom hearts クロムハーツではございません。



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#シルバー925

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#Silveniumのシルバー製品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ シルバー925

キーリング キーホルダー ゆり 人気 3-2