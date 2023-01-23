『Acne Studios カシミヤ混 ダブルフェイス テーラードカーコート 46【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 15時 36分に出品され03月28日 15時 36分に終了予定です。即決価格は29,950円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■カラー：ブラック

■サイズ：46

着丈：約110cm

身幅：約60cm

裄丈：約91cm

■素材：

表地：ウール85％/カシミヤ15％

裏地：ポリエステル61％/ビスコース39％

■韓国製

■クリーニング済

※モデル画像は色違いの同型番です。



柔らかな触感のある織りのウールカシミアブレンドで作られたテーラードカーコートです。

柔らかな肌触りのウールカシミアボールド

モックネックカラー

中央ボタン留め 2つのサイドスリップポケット

ワイドウエストタイベルト

ベルトループ

テクニカルブレンドライニング

シグネチャーデザイン



サイズ...L

カラー...ブラック

汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Acne

Studios

カシミヤ混

ダブルフェイス

テーラードカーコート

46