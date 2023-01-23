『極美品✨カルティエ ショルダーバッグ マストライン ゴールド金具 ボルドー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 43分に出品され03月06日 17時 43分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



【即購入OK】

お値下げ交渉歓迎✨



リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください。





人気デザイン✨

Cartier カルティエ マストドゥカルティエ

ショルダーバッグ 斜め掛け クロスボディ

マストライン レザー ゴールド金具

ロゴ ボルドー mast de Cartier 二層式



【状態】

目立った傷や汚れ等無く『極美品』の物となります。

まだまだこれからも気持ち良く使用できる物となります。



【サイズ】

縦 20cm

横 24cm

幅 4cm

ショルダー 85〜100.5cm

※素人採寸とはなります。



【素材】

レザー



【仕様】

内側 ペン入れ×7

オープンポケット×1



【カラー】

ボルドー 濃赤 ワインレッド



【購入元】

大手リサイクルショップ







※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。







その他ブランド、アパレル系商品も出品しておりますので

是非ご覧になってください。



#たんたんアパレル商品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カルティエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨カルティエ

ショルダーバッグ

マストライン

ゴールド金具

ボルドー