『supreme 16ss Mesh Backpack Black リュック 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 17時 53分に出品され03月22日 17時 53分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



シュプリームのメッシュタイプリュックになります。



オンラインにて購入し、ワンシーズン何回かしか使わずに何年も保管していたので出品します。



シュプリームは転売される方が多いようなので、できるなら使ってくれる方にお譲りしたいです。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ supreme

16ss

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黒