『鬼滅の刃 LiSA - 明け星 / 白銀 限定盤 レコード アナログ盤【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 09時 33分に出品され03月09日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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LiSA - 明け星 / 白銀



完全生産限定盤



12inch レコード アナログ盤



シリアルナンバー付





状態: 中古。美品。数回再生しました。





神経質な方はご遠慮ください。



#LiSA

#明け星

#白銀

#鬼滅の刃







【商品説明】

このレコードは、アニメ「鬼滅の刃」の主題歌「明け星」と「白銀」を収録した完全生産限定盤です。特別なデザインのジャケットが特徴で、アニメファンや音楽愛好者にとって貴重なアイテムとなります。



【シリアル番号】

シリアル番号「02739」が付いており、限定版としての価値を高めています。



【フォーマットと価格】

33 1/3 RPMのフォーマットで、価格は2,500円です。音質にもこだわった高品質なレコードです。



- タイトル: 明け星 / 白銀

- シリアル番号: 02739

- フォーマット: 完全生産限定盤

- レコードサイズ: 33 1/3 RPM

- 価格: 2,500円

- 裏面デザイン: 女性の横顔

- その他情報: JASRAC 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>邦楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

レコード

邦楽 タグ 鬼滅の刃

LiSA

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