『WH WH+N × BEAMS F 西口修平 干場義雅 ローファー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 25分に出品され03月09日 03時 25分に終了予定です。即決価格は15,750円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品名】美品 22aw WH ダブルエイチ WH+N × BEAMS F ビームス 西口修平 モデル ゴールド ビット ローファー モカシン スリッポン ドレス シューズ Uチップ スエード レザー ダークブラウン サイズ7.5 26cm メンズ

【ブランド名】美品 22aw

【表記サイズ】7.5(日本サイズ26cm相当)

【実寸サイズ】最大幅：10cm アウトソール：29.5cm

【素材】スエード

【定価】69,300円

【色】ダークブラウン ※照明や撮影環境、お使いのモニター設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承下さい。

【仕様】品番/NWH-0001S 原産国/日本 ------------------- WH ダブルエイチ 2022年新作は、BEAMS F ディレクターを務める西口修平氏が監修したモデル。 チャールズ・F・ステッド社のアッパーを使用し、ハギンググッドイヤー製法のレザーソール、ラスト″Rossetti”、インソールには高いクッション性があり、デザイン性と履き心地の良さを兼ね備えたビットローファーです。

【状態】ヒールに擦れ傷(小)が見られますが使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。

【付属品】箱・収納袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ WH







WH+N

×

BEAMS

F



西口修平



干場義雅 ローファー