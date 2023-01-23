『BOSS ( ボス ) HM-2W Heavy Metal WAZA CRAFT【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 26分に出品され03月07日 23時 26分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 1983年から1991年にかけて生産されたHM-2 Heavy Metalを技クラフトとして復刻。同時期のスウェディッシュ・デスメタルバンドがこぞって使用していたことで知られ、すべてのノブを最大値に設定することで唯一無二の”チェーンソー・トーン”を得ることができます。



【詳細HP】

https://www.boss.info/jp/products/hm-2w/



【詳細2】

ヘヴィメタルバンドを組む為購入しましたが、結局バンドは組むこなとなく、本機も全く使う事が無いまま保管しておりました。



今後も使う予定が無いので出品します。



全くの未使用品。撮影の為に箱から出しただけです。



ゆうパック宅急便・着払いにてお送りします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 新品、未使用