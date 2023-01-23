『TECHNOS WORLD WIRED Borazon MARQUIS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 19時 32分に出品され04月24日 19時 32分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バンドがオリジナルでは無いので、値下げいたします。

20000円→13000円



TECHNOS WORLD WIRED

ボラゾン マークイズ

メンズ腕時計です。

昭和のヴィンテージ品と聞きました。

超合金ボラゾンのオートマチック。



ボラゾンはダイアモンドに次ぐ硬さを持つ人工鉱物、立方晶窒化ホウ素。硬度だけならダイアモンドを凌ぐと言われています。の本体です。

本体、風防はルーペで確認、目に付く傷、欠けは有りません。裏蓋は擦れ等有ります。

バンドは他社製多少の使用感有ります。

ムーブメントはスイス製

機械式 3針。

オートマチック。

ETA社 25jewels

エタ社は世界有数のスイス最大クラスのムーブメントメーカーです。

1日2分ほど進みます。

型番？ S6F0430

縦約38mm

横約37mmリューズ込み

厚さ約10mm

バンドラグ幅18mm

腕周り、ワンタッチフリー20cm位まで。オマケ程度の物です。

箱、保証書等付属品は有りません。

上記説明をご確認の上、ご検討宜しくお願いいたします。



文字盤カラー...ブラック



ベルトカラー...シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: テクノス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ TECHNOS

WORLD

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Borazon

MARQUIS