『【ジャンク】オーディオテクニカ ATH-ESW950 audiotechnica【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 17時 31分に出品され03月15日 17時 31分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ジャンク】

オーディオテクニカ/audio technica

ATH-ESW950

袋付き

有線



ジャンク品になります。

左耳の接続が悪く、どこかで断線しています。

それ以外故障はありません。



以下画像9を参照に各パーツの状況を説明いたします。



・ハウジング:

木で作られており、響きに関しては木製独特の豊かさと低音の程よい充実がある高級感のある音だと思います。

左耳部分に傷があります。(画像2参照)



・ヘッドバンドとアーム接続部分:

左耳部分の接着剤が剥がれており、画像6枚目のようになってしまっています。



・パッド、ヘッドバンド:

少し皮がクタッとしてる部分や、ひび割れ始めそうなところがありますので、画像をご確認ください。



・プラグ:

3.5mm3極プラグです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オーディオテクニカ