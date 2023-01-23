『未使用 L4K3 レイク QUEENLAKE クイーンレイク 2way バッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 01時 23分に出品され04月08日 01時 23分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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付属品無し



未使用品 L4K3 レイク QUEENLAKE クイーンレイク 2way バッグ 希少カラー

ブルー

肩掛けと手提げの2way

大容量

トート

ボストン

bag

2Way

A4可能

肩掛け

マザーズバッグ

イタリア製

MADE IN ITALY

ゴルフバッグ



カラー Drop White



縦32

横40

まち14





【状態】 ランクAB





未使用品ですが保管中に少しだけ汚れがあります。





個人出品ですので神経質な方はご遠慮ください。

取り引きされたい方はプロフィールをご覧ください。



マカロン







カラー···ホワイト



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用 L4K3

レイク

QUEENLAKE

クイーンレイク

2way

バッグ