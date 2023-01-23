『未使用 L4K3 レイク QUEENLAKE クイーンレイク 2way バッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 01時 23分に出品され04月08日 01時 23分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
Louis Vuitton ダミエ ポーチ ショルダー付き
¥ 11400
青いラバー製ショルダーバッグ
¥ 8580
アニヤハインドマーチ ニーソンタッセル クロスボディ
¥ 15488
YUKISABURO WATANABE 黒 レザー クラッチバッグ 本革
¥ 8190
叶夢様専用
¥ 18000
HERMES エルメス コンスタンス3 ミニ ローズアザレ ヴォーエプソン D刻
¥ 660000
マークジェイコブスショルダーバッグ、グレー
¥ 10855
COACH スワッガー チェーン 2WAYバッグ 27 カラー ブラック
¥ 9750
希少♡ドッグモチーフ♡バッグ型チャーム♡保存袋付♡アンテプリマ ワイヤーバッグ
¥ 14828
バレンシアガ ヴィルトップハンドル ミニ クロコ型押し ショルダーバッグ レザー
¥ 35100
GUCCI トートバッグ GG柄 キャンバス レザー ゴールドバックル ベージュ
¥ 10140
ミナペルホネン「 白用品」限定販売 トートバッグ “tambourine” 新品
¥ 9750
未使用familiar ファミリア 限定トートバック2023年AW
¥ 11050
MARC JACOBS / THE RETRO / メッセンジャーバッグ
¥ 8962
新品 POLENE Numéro Dix ショルダーバッグ ハーフムーン
¥ 8580
【中古品】GUCCI GGキャンパス ショルダー ブラウン ホワイト145859
¥ 15600
ポーター PORTER GIRL リュック バックパック シア
¥ 13000
OLD GUCCI ショルダー オールドグッチ
¥ 9360
落札価格12999円
905 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！