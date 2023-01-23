『アニヤハインドマーチ ニーソンタッセル クロスボディ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 27分に出品され03月06日 15時 27分に終了予定です。即決価格は15,488円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 売り切りたいのでお値下げしました。



ANYA HINDMARCH NEESON TASSEL CROSS BODY



あまり使わず、飾り物のようになってしまっておりましたので綺麗なうち出品いたしました。

これからの季節に合わせやすいと思います。



ギャランティカード見つかりました！画像11枚目に載せました。

お付けいたします。



カラー:Clarte(ボルドー、ワインレッド寄り)

縦:約14cm 横:約18cm マチ:約7cm ショルダー:120cm(調整可能)

2019年モデル



アニヤハインドマーチ

タッセル

やぎ革

ショルダーバッグ

クロスボディ

ワインレッド

ボルドー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニヤハインドマーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アニヤハインドマーチ

ニーソンタッセル

クロスボディ