『ALICE and the PIRATES Swan Lake ワンピース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 18分に出品され03月04日 01時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古で購入し、着用10回以内です。

ホームクリーニングし、肩のゴムが伸びないように二つ折りでハンガーにかけて保管してありました。



美品ですが、脇のあたりの生地にくすみ、レースに汚れがあるかもしれません。

素人検品のため、見落としがある可能性もありますので、あくまで中古品としてご理解ください。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アリスアンドザパイレーツ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ALICE

and

the

PIRATES

Swan

Lake

ワンピース