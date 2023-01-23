『【中古品】GUCCI GGキャンパス ショルダー ブラウン ホワイト145859【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 02時 59分に出品され03月20日 02時 59分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【中古品】GUCCI GGキャンパス ショルダー ブラウン ホワイト 145859 467891





【商品詳細】



■商品管理番：2-1186



【状態】

ランク B

※全体的にダメージ有り、金具部分キズ有、ショルダー汚れ有り

内側汚れキズ各所複数、



■サイズ：横約30cm x 縦約20cm x マチ約8cm

※ショルダー：約80cm～約145cm



■仕様 内側：ファスナーポケット x1、内側ポケット×1



■付属品：保存袋、



【備考】

※店頭販売も並行しております。

予告なく削除させていただく場合や、

ご購入いただいても万が一同時に購入となった場合はご用意できない場合もございます。ご了承くださいませ。



ショーケースの中で保管しております。



※キズなどの状態は当社の主観になります。

トラブル防止の為、写真での状態をよくご確認いただいた上で

ご購入頂けますようお願い致します。

完璧な美品をご希望の場合は、ご購入をお控え下さい。

汚れ等写真に写ってないダメージがある可能性がございます。



トラブル、すり替え防止の為

キャンセルは不可とさせて頂きます。



即購入可能です。



許可公安委員会名:千葉県公安委員会 許可証番号:第 441090003289 号

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在庫：1点 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【中古品】GUCCI

GGキャンパス ショルダー ブラウン ホワイト145859