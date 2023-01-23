『Rie Miller フリルギャザーデニムブラウス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 12時 03分に出品され04月11日 12時 03分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます

9月に購入しました。

購入したままの状態でクローゼットにて

保管しています。

断捨離中で出品します。着る機会が

なさそうなので

フリルが可愛いブラウスです。

新品タグ付きですが

少しでも気になる方はご購入

ご遠慮ください。即購入OKです。

購入後のキャンセル・お値引き交渉は

受付ません。

よろしくお願いします



色···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ノーリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Rie

Miller

フリルギャザーデニムブラウス