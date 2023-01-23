『ADATA 2.5インチ ポータブルHDD【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 20時 51分に出品され04月08日 20時 51分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ADATA 2.5インチ ポータブルHDD 11.5mm スリムタイプ USB3.0対応 1TB ブラック AHV620S-1TU3-CBKEC



厚さ11.5mm 持ち運びに便利な外付けハードディスク

SuperSpeed USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) インターフェース

接続してすぐに使える(プラグアンドプレイ対応)

カラー:ブラック

本体サイズ:115 x 78 x 11.5(mm) 152g

対応OS:Windows_7, Windows_8, Windows_8.1, Windows_10,Linux,Mac_OS 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 新品、未使用