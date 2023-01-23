『RosyMonsterのpeony boa bolero ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 41分に出品され03月18日 18時 41分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明

秋の始まりはこれで決まり！マストハブアイテム☆エコファーボレロの発売です。

フランスでリアルファーを長年扱っていた会社が研究を重ねたカルガンラムのエコファーを採用。

その質感はリアルに程近く、ふわふわモコモコの柔らかさと本格的な手触りが最高な肌触感◎

日常のスタイリングに一つ加えるだけで、華やかに、そして可愛くなれる魔法のようなアイテム。

環境に優しく温かいファーボレロでスタイリングに彩りを！

是非この機会にチェックしてみてくださいね。



【素材】

表地 ボア部分：ポリエステル100%

裏地：ポリエステル100%



【サイズ】フリーサイズ

後身丈 約27cm、アームホール（直線） 約28cm、袖口幅 約22cm



【お洗濯方法】家庭での洗濯禁止

●お取り扱い上のご注意

表地（ボア部分）へのアイロンはお避け下さい。

タンブラーはお避け下さい。

雨の日の着用や長時間羽毛を押さえるような着用はお避け下さい。万が一、雨などに濡れた場合は乾いた布で軽くたたくように拭き取って下さい。

色物は発汗・摩擦などにより多少脱色したり色移りすることがあります。

商品の特性上、表面に毛折れのようなシワが発生する場合があります。その際は裏面から10cm 程度離して蒸気アイロンをあて、ふかしていただき、表面の毛を軽くブラシにて整えて下さい。

※その他詳細につきましては、商品縫込みの品質表示をご確認下さいませ。





- 商品名: peony boa bolero

- 価格: 19,800円

- 色: ブラック

- デザイン: ボレロスタイル

- 素材: ボア素材



試着のみです。タグは取ってしまっておますが未使用です。

説明文はサイトから引用いたしました。

なかなか着る機会が無いので、出品いたします。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ロージーモンスター

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ RosyMonsterのpeony

boa

bolero

ブラック