『グラニフ 石黒亜矢子 コラボ リバーシブルブルゾン 猫舌茸 M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 04分に出品され03月25日 06時 04分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態

購入から3年ほど経ちますが、あまり着用してなかったため、目立った汚れはありません。



▷サイズ

表記 M 着用感 メンズ L

▷実寸（平置き）

着丈 65.5cm 身幅 61cm

肩幅 62cm 袖丈 58cm



ペットの毛が付着している可能性があります。













【デザイン】

このジャケットは、黒いベースに刺繍が施されており、シンプルながらも個性的な印象を与えます。裏地はなく、軽やかな着心地が特徴です。



【素材】

ナイロン素材を使用しており、耐久性が高く、日常使いに適しています。リブ付きの袖口が、フィット感を高め、風の侵入を防ぎます。



【スタイル】

ボンバージャケットとしてのデザインは、カジュアルなスタイルにぴったりです。多様な動物のイラストが施されたバージョンもあり、個性を引き立てます。



- 色: 黒

- デザイン: 刺繍あり

- パターン: 多様な動物のイラスト

- 色: 黒とカラフルなデザイン

- 素材: ナイロン

- スタイル: ジップアップ

- 裏地: なし

- 袖: リブ付き

- スタイル: ボンバージャケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デザインティーシャツストアグラニフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ グラニフ 石黒亜矢子 コラボ リバーシブルブルゾン 猫舌茸 M