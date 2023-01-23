『新品★ PORTER / TANKER★ミニボストンバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 47分に出品され03月31日 16時 47分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 PORTERのバッグです。

購入後、クローゼットにて保管しておりました。

1度も使用はしていませんが、使用するつもりで特に気をつけて保管していませんでしたので、

未使用に近いとしています。



神経質な方はご遠慮下さい((*_ _)



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品★

PORTER

/

TANKER★ミニボストンバッグ