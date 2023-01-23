『厳選◆最高級総絞り染◆振袖◆東京ますいわ屋◆ます美ガード◆裄63.5丈150【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 22時 22分に出品され04月11日 22時 22分に終了予定です。即決価格は11,824円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆送料無料◆kimonoarisa◆厳選◆最高級総絞り染◆振袖◆東京ますいわ屋◆ます美ガード◆袷◆広襟◆裄63.5肩丈150◆小紋普段着名古屋帯洒落袋帯半幅帯





素材は正絹です。





寸法

裄63.5cm袖丈97.5cm 袖幅 32cm 肩丈150cm 前幅24.5cm 後幅31cm







●状態は右脇ほつれ、色移り、全体的にお写真のようなアク、シミがございます。





保管による匂いがあるお品もございます。

ご了承のほどよろしくお願いします。



※たとう紙は商品には含まれません。



写真にてご確認宜しくお願いいたします。

完璧をお求めの方神経質な方はご購入お控えくださいませ。



S



●撮影時による光の加減でお色が若干異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。



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身丈(肩山から)···150〜154cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 厳選◆最高級総絞り染◆振袖◆東京ますいわ屋◆ます美ガード◆裄63.5丈150