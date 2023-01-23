『厳選◆最高級総絞り染◆振袖◆東京ますいわ屋◆ます美ガード◆裄63.5丈150【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 22時 22分に出品され04月11日 22時 22分に終了予定です。即決価格は11,824円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|傷や汚れあり
無地正絹 奄美大島泥染 赤塚次男作
¥ 17550
121 袋帯 全通 正絹 丸柄 個性的 巾31.5 長さ4m30 吾
¥ 9685
98 袋帯 組紐織り ミルキーカラー パステルカラー 正絹 silk 重
¥ 13950
新品洗える着物反物(ポリエステル)
¥ 9984
ふくれ織 草履 バッグ セット ホワイト ゴールド フリーサイズ U33-1
¥ 10920
A格安 リメイク用 素材 まとめ 着物 和服 合計10点セット 浴衣 綿 反物
¥ 8112
ウイリアム モリス 名古屋帯
¥ 7800
美品 袋帯 ブルーグレー 松 華紋 長さ4m38cm フォーマル お洒落 正絹
¥ 9750
LEONARD レオナール ルームウェア シルク ガウンスリップ セットアップ
¥ 21420
ZF989 袋帯 正絹 六通 豪華 ハイセンス 花柄 黒
¥ 9984
小紋＊袷着物 道長取り寄せ模様 濃淡灰色 正絹 普段着やお稽古に＊10KC9
¥ 7488
花魁 コスプレ
¥ 9360
浴衣 有松鳴海絞り 巻枝 花模様 着物 043w p
¥ 16836
高級洗える着物 英 の小紋
¥ 17600
紬 着物 袷 上質 紬八掛 グレー 紫 正絹 裄65.5 Ｍ 中古 sn301
¥ 8346
ひんやり き楽っく プレミアム Mサイズ 6878 白 長襦袢 衿秀
¥ 14900
開き名古屋帯 二重太鼓仕立て 赤茶色 薄黄色 花鳥 全通 上質 中古 kp392
¥ 10686
正絹 訪問着 4点 フルセット 入学式 卒業式 結婚式 お宮参り 七五三
¥ 13333
落札価格11824円
363 入札履歴
終了
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