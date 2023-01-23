『つるちゃん様 新品未開封 iPad Magic Keyboard ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 16分に出品され03月24日 23時 16分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 未使用 未開封

商品: Magic Keyboard iPad 11インチ用 日本語 純正品

品番: MXQT2J/A

色: ブラック 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル