『Schott クラシックレーサージャケット レザー 袖ライン 青 S C352【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 06時 28分に出品され03月08日 06時 28分に終了予定です。即決価格は11,990円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

[C352] Schott ショット クラシックレーサージャケット ライダースジャケット レザージャケット サイドライン 牛革 本革 青 ブルー S メンズ



ショットのシングルライダースジャケットです。

牛革のリアルレザーが使用されています。

鮮やかなブルーのボディに、袖のサイドラインがかなりカッコいいです！



■カラー

青 ブルー



■サイズ

サイズ表記：S



■平置き実寸(単位：cm)

身幅 約 48

着丈 約 62

肩幅 約 42

袖丈 約 59

素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。



■素材

写真の品質タグをご覧ください。



■コンディションランク

【AB】多少使用感は見られますが、目立った汚れも見られない良好なコンディションですので、これからもたくさんお使い頂けると思います。

※サイドラインがくすんでいます。前身頃右側と左袖後ろ側が若干薄汚れていますが、あまり目立ちません(写真5・12枚目)。





S 新品・タグ付き

A 多少使用感はあるが、目立った傷や汚れも見られない良品

B 目立たない程度だが、多少シミや傷などのダメージが見られる

C 外観にスレ、汚れは見られるものの着用には問題のない程度

D 状態が悪く使用感の強いお品



■購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



※ご確認ください

ハンガー等、撮影用小物類は付属致しません。





★★★★★★★★★★★★★★★★



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⇒ #roket_メンズ



★★★★★★★★★★★★★★★★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Schott

クラシックレーサージャケット

レザー

袖ライン

青

S C352