『タグ付新品 カシミヤ100%ロングコート ブルーフォックスファー 2way 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 09時 48分に出品され03月13日 09時 48分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|ソノタセレクト
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¥ 9750
【美品】HERNOミディアムフーテッドハイネックダウンジャケット44サイズ
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フレンチホワイトダウンコート
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DarkRedRUM 拘束 ダメージ 廃退 ジャケット h.naoto
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¥ 9425
Corso Rosso テーラードジャケット 黒とグレー模様
¥ 9360
落札価格9828円
492 入札履歴
終了
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