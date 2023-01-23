『タグ付新品 カシミヤ100%ロングコート ブルーフォックスファー 2way 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 09時 48分に出品され03月13日 09時 48分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆アイテム

ステンカラーコート Aラインコート マキシ丈コート 2wayコート ファー着脱可能 ステッチ



◆サイズ

表記 11



平置き採寸(約cm)

総丈 116

肩幅 41

身幅 54

袖丈 60



◆素材・品番

画像添付



◆カラー

黒 ブラック



◆状態

タグ付きの新品未使用品です。



保管時のシワや匂い等はご了承下さい。



◆購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



✨おまとめ大歓迎✨

#CHARSの商品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ソノタセレクト

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タグ付新品 カシミヤ100%ロングコート ブルーフォックスファー 2way 黒