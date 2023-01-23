『真作 勝呂隆光 「水辺の城」油彩画 金色フレーム付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 05時 33分に出品され03月28日 05時 33分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
ディズニー ダッフィー 版画
¥ 38610
小林一茶作品
¥ 15000
北澤龍 日本画 昇龍図 龍 本物 新品未使用品
¥ 94600
【証明書付】カビゴン/ゴンベ/ミュウ キャンバスアート
¥ 25990
希少‼️ビン・カシワ 絵画 原画 モンマルトル丘の洗濯屋さん 額縁込み 1991年
¥ 88458
土井茂樹（大洋会会員）「花と鉢」
¥ 20500
広大な海 パステル画
¥ 16500
赤富士
¥ 15000
小暮成起【師：前田青邨】彩色山水 絹本 掛軸
¥ 10660
1970年制作 油彩画 女性のヌード
¥ 23751
✿月野乃亜 原画 2024年 F10／53×45.5cm 現代アート 2499
¥ 17264
ウェディングドレスの絵＊モーダエンカーサで購入
¥ 7644
【P20号】suger 原画 絵画 oil painting
¥ 43010
【真作】絵画 シルビア・リー 油彩6号 花 逸品 T118
¥ 16380
ピカソ 複製画 額装品 シルクスクリーン
¥ 7644
★美瑛・四季彩の丘・谷村一男肉筆油彩画・F6・新品額付
¥ 9360
真作/森寛斎/春秋山水図/紅葉図/桜花図/双幅/対幅/掛軸☆宝船☆AH-534
¥ 13000
時代物 小松砂丘 画帖 山水 鳥 老人 花 水墨画 絵画 書 署名 落款 折帖
¥ 7800
落札価格19800円
932 入札履歴
終了
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