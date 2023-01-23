『真作 勝呂隆光 「水辺の城」油彩画 金色フレーム付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 05時 33分に出品され03月28日 05時 33分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 勝呂 隆光（かつろたかみつ）

１９４３年静岡県生まれ、師・西村龍介

アカデミーグラン・デ・シュミエール修

群炎賞、他受賞

個展・グループ展多数



【作品の特徴】

この美しい油彩画は、城とその周囲の自然を描写しています。柔らかいオレンジ色の城が水面に映り込み、穏やかな雰囲気を醸し出しています。



【フレームのデザイン】

金色の装飾フレームが作品を引き立て、インテリアに華やかさを加えます。フレームはしっかりとした作りで、長持ちします。



【アートの魅力】

この絵画は、アートコレクターやインテリア愛好者にとって魅力的なアイテムです。美しい風景画は、どんな空間にも調和し、視覚的な楽しみを提供します。



- フレームの素材: 金色の装飾フレーム

- 絵画のスタイル: 油彩画

- テーマ: 城と水面の風景

- 色合い: 柔らかいオレンジ色と青色のトーン

- 詳細: 城の建物のディテールが描かれている

- サイズ: 20Pになります

約93✖️73✖️9cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: やや傷や汚れあり