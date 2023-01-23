『PORTER SENSES ウエスト ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 53分に出品され03月19日 13時 53分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER SENSES

ポーター センシズ ウエスト ショルダーバック



数年前に購入し、夫が使用していましたが、

買い替えのため出品します。



品番

672-27803

ブランド / シリーズ

PORTERSENSES

カテゴリー

ショルダーバッグ

サイズ

W:210mm/H:160mm/D:110mm

重量

350g



・目立った傷み等ないかと思いますが、中古品であることをご理解頂いた上でご購入お願いします。

・画像に写っているものが全てです。匂袋はございません。

・専用・取り置きはしておりません。

・発送にあたり、コンパクトに折り畳みます

・昨今、メルカリにおいて詐欺行為が横行しておりますため、評価の低い方からのご購入はキャンセルとさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

SENSES

ウエスト ショルダーバッグ