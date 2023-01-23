『ABLE CARRY デイリープラスコーデュラ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 44分に出品され03月22日 07時 44分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先月購入し一度使用した商品です。

私には少し大きすぎたため出品します。

傷や使用感はありません。



エイブルキャリー デイリープラス コーデュラ

BEAMS使用

ブラック

16インチのノートPCまで収納可能です。

幅29cm 高さ49cm マチ19cm 重量1250g



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ABLE

CARRY

デイリープラスコーデュラ